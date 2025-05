Olimpia Quartesana trionfa nella finale playoff regionale | 3-0 al Rubicone

L'Olimpia Quartesana festeggia un trionfo straordinario nella finale playoff regionale, superando il Rubicone con un netto 3-0. I gol di Tatani, Bergossi e Lescio hanno sigillato un successo che celebra una stagione eccezionale. Tuttavia, l'entusiasmo è offuscato dall'infortunio di Orpelli, il cui stato di salute è motivo di preoccupazione per squadra e tifosi.

olimpia quartesana 3 rubicone 0 Marcatori: 15’ Tatani, 48’ Bergossi, 88’ Lescio Dopo il successo a Dogato, vince anche la finale regionale playoff l’Olimpia Quartesana, coronando una grande stagione dall’inizio alla fine. L’unica nota negativa è stata il grave infortunio di Orpelli, sospetta frattura del perone, trasportato per accertamenti all’ospedale di Argenta. Sul campo neutro di Savarna, in provincia di Ravenna, si è assistito a una partita a senso unico per l’Olimpia. Già al 15’ i ferraresi erano in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Benini sul primo palo, Tatani anticipa tutti di testa e insacca... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net