Olimpia Milano in attesa della rivale | Virtus Bologna cade contro Reyer Venezia

L’Olimpia Milano è in attesa di scoprire la sua avversaria nelle semifinali playoff, dopo la sconfitta della Virtus Bologna contro la Reyer Venezia. La tensione cresce in vista della decisiva gara alla Segafredo Arena, dove la Virtus dovrà combattere senza Josh Nebo. Mentre i milanesi si preparano, i biancorossi affrontano sfide cruciali nel loro cammino verso la gloria.

L’Olimpia Milano dovrà attendere sino a domani prima di conoscere la sua rivale nelle semifinali playoff. La Virtus Bologna cade ancora in casa della Reyer Venezia, tutto si deciderà alla Segafredo Arena. Non ci sarà Josh Nebo, comunque vada, da sabato prossimo, ma sono tanti i temi in casa biancorossa. In primo luogo, l’incapacità di chiudere rapidamente la serie con Trento nonostante i tanti problemi dei bianconeri, dallo stop iniziale di Pecchia a quello di Zukauskas durante la serie. In uno scenario che ha portato anche al problema alla caviglia di Quinn Ellis, i biancorossi si sono dovuti attaccare ai miracoli di Shavon Shields e a un provvidenziale rimbalzo offensivo di Pippo Ricci nel finale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano in attesa della rivale: Virtus Bologna cade contro Reyer Venezia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Olimpia Milano in attesa della rivale: Virtus Bologna cade contro Reyer Venezia - L'Olimpia Milano attende la rivale per le semifinali playoff dopo la sconfitta della Virtus Bologna contro Reyer Venezia. Segnala sport.quotidiano.net

Olimpia Milano in semifinale: battuta Trento 89-82 con un super Shields - Semifinale sia. L’Olimpia Milano fatica, ma completa la sua missione contro una volitiva Trento vincendo 89-82. Così fa il punto del 3-1 e si qualifica in semifinale in attesa di scoprire oggi se sarà ... Secondo ilgiorno.it

L'Olimpia Milano è in semifinale! Trento battuta 89-82 in gara-4 con 27 punti di Shavon Shields - BASKET, SERIE A - Il season-high da 27 punti di Shavon Shields spinge l'EA7 Emporio Armani Milano in semifinale: l'Olimpia batte la Dolomiti Energia Trentino pe ... Secondo eurosport.it

"L'attesa, la partita, il tripudio" - Speciale Trapani Shark-Olimpia Milano