Olidata alla guida della rivoluzione digitale | cloud sovrano e cybersecurity Made in Italy

Olidata S.p.A. si erge a protagonista della rivoluzione digitale italiana, promuovendo un cloud sovrano e avanzate soluzioni di cybersecurity. Con sede a Roma, l'azienda si distingue per la sua capacità di coniugare strategie geopolitiche con competenze tecnologiche, affermandosi come partner chiave nel percorso verso l'indipendenza tecnologica del Paese. La sovranità digitale diventa così un obiettivo cruciale per il futuro dell'Italia.

L'Italia ha trovato in Olidata S.p.A. un campione nazionale nella corsa verso l'indipendenza tecnologica. L'azienda romana si è affermata come partner strategico del sistema Paese, combinando una visione geopolitica lungimirante con competenze tecniche d'eccellenza. "La sovranità digitale rappresenta il punto di partenza imprescindibile per costruire il futuro dell'Italia", aveva dichiarato il presidente Rufini, delineando una .

