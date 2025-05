Oggi si blocca la città ma logisticamente è tutto sbagliato e vi spiego il perché

Oggi la città si ferma, ma la scelta del giorno è totalmente sbagliata. Lunedì alle 15, mentre i semidei del nostro sport si esibiscono, le strade si paralizzano. Non sono contraria a momenti di gioia condivisa con i tifosi, ma le conseguenze logistiche si fanno sentire: lavoratori e genitori sono costretti a fronteggiare il caos in un giorno in cui le attività quotidiane continuano.

