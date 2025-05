Oggi è l’ultimo giorno per impedire a Meta di usare i propri dati per addestrare la sua IA

Oggi è l'ultimo giorno utile per opporsi all'uso dei propri dati da parte di Meta per l'addestramento della sua intelligenza artificiale. A partire da questa settimana, la società che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp inizierà a sfruttare le informazioni degli utenti per sviluppare Meta AI. Scopri come proteggere la tua privacy e compila i moduli necessari per esprimere il tuo dissenso.

