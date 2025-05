Oggi è l’ultimo giorno per farlo | poi Meta AI potrà usare i dati personali Come evitarlo

Oggi è l'ultimo giorno per opporsi all'uso dei propri dati personali da parte di Meta per il training della sua intelligenza artificiale generativa. Con poche ore rimaste, è fondamentale essere informati su come proteggere la propria privacy. Questa decisione, spesso trascurata, coinvolgerà milioni di utenti a partire da aprile 2025, influenzando l'utilizzo di strumenti e servizi come Meta.

Mancano pochissime ore alla scadenza fissata per opporsi all’utilizzo dei propri dati da parte di Meta per addestrare la sua intelligenza artificiale generativa. Una decisione passata quasi sottotraccia, ma destinata a riguardare milioni di utenti. Da inizio aprile 2025, infatti, strumenti come Meta AI hanno fatto la loro comparsa in tutti i principali prodotti del colosso di Menlo Park: Facebook, Instagram, Threads e perfino WhatsApp. Da allora, l’azienda ha annunciato che inizierà a sfruttare ogni dato a sua disposizione per migliorare il proprio modello di intelligenza artificiale. L’annuncio ufficiale è arrivato a fine aprile e ha sollevato un polverone a livello europeo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

