Occupazioni violenti e censura Cerno travolge la sinistra | perché non le piace il dl sicurezza | VIDEO

Nel dibattito attuale, le violente occupazioni e la crescente censura emergono come temi centrali, con l'onda di opposizione della sinistra che sembra avversare il decreto sicurezza. Questo articolo esplora come le tensioni tra legalità e illegalità nella gestione delle occupazioni abusive rivelino le carenze dell'attuale approccio politico, evidenziando la necessità di un intervento deciso per proteggere i cittadini dalla minaccia dell'anti-Stato.

Dobbiamo ringraziare la sinistra perché se non avevamo ben chiara la necessità del decreto sicurezza, ora è lampante. A partire dalla guerra alle occupazioni abusive e al racket che le utilizza per dominare i quartieri e portare l'anti-Stato in mezzo ai cittadini. Altro che la battaglia di Ilaria Salis che usa l'immunità per scappare dai processi e poi ci dice che le case dei ricchi vanno ai poveri in questa specie di Robin Hood inventato. Ci hanno detto anche che ci sarebbe un bavaglio, quando fino a prova contraria la censura la subisce chi si sente dare del fascista ogni pie' sospinto. E ancora basti pensare che questo decreto, che contrasta la violenza pubblica, è stato contestato da finti pacifisti che hanno bastonato la polizia... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Occupazioni, violenti e censura. Cerno travolge la sinistra: perché non le piace il dl sicurezza | VIDEO

