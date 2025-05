Obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato l'importanza della coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per poter ottenere l'esenzione dall'IMU sull'abitazione principale. Un contribuente, dopo aver ricevuto un diniego per l'esenzione, ha portato il suo caso davanti ai giudici, evidenziando una questione cruciale per molti cittadini italiani riguardo agli obblighi fiscali e ai diritti abitativi.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale. Un contribuente si è rivolto alla Corte di Cassazione dopo che gli era stata negata l’esenzione dall’IMU per la sua abitazione principale. Il motivo del rifiuto risiedeva nel fatto che la sua residenza anagrafica non coincideva con la dimora abituale. La situazione era complicata dalla presenza di una compagna la quale aveva ottenuto l’esenzione per la propria abitazione, dove risiedeva con la figlia. Nonostante le argomentazioni del contribuente, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano respinto il suo ricorso, evidenziando l’assenza della residenza anagrafica presso l’immobile per cui veniva richiesta l’esenzione... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Obbligo di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale per ottenere l’esenzione IMU sull’abitazione principale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Che cos’è la residenza anagrafica e come dichiararla - Come dichiarare la residenza anagrafica: l’autocertificazione L’indirizzo di residenza deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio Anagrafe del Comune nel quale si intende risiedere o scrivendo ... Secondo quifinanza.it

Atto notificato ex art. 140 cpc alla residenza anagrafica del destinatario: non sempre è valida - 140 c.p.c. per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica della convenuta ... eseguita solo qualora non possa addebitarsi al notificante l’inosservanza dell'obbligo di ordinaria diligenza ... Come scrive news.avvocatoandreani.it

Cos’è il domicilio fiscale e le differenze con la residenza - Questo dato sottolinea quanto la coincidenza ... iscritta all’anagrafe di un altro paese ma mantiene in Italia il centro delle sue relazioni personali e familiari. È importante sottolineare che la ... Riporta money.it

#PLsiracconta - La Residenza