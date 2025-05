Oaktree nella bufera all’Inter inizia la contestazione | Finiamo come il Milan

Milano si trova in un momento di grande fermento calcistico, con i tifosi dell'Inter in crescente contestazione nei confronti della dirigenza di Oaktree. La situazione ricorda quella del Milan, anch'esso alle prese con preoccupazioni simili. Entrambe le squadre, tradizionali rivali, condividono una crisi che mina la serenità del tifo meneghino, creando tensioni e un clima incerto attorno al futuro sportivo e finanziario della città.

