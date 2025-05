Nuovo tariffario Ssn appello di Uap a Mattarella | Tuteliamo la salute dei cittadini

In vista dell'udienza al Tar del Lazio sul nuovo nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario Nazionale, UAP rivolge un appello al Presidente Sergio Mattarella. L'organizzazione sottolinea l'importanza di tutelare la salute dei cittadini, auspicando che venga preservata l'accessibilità e la qualità delle prestazioni sanitarie.

(Adnkronos) – Una nota indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "per rappresentargli l'importanza dell'udienza che si terrà domani dinanzi al Tar" del Lazio "in merito al nuovo nomenclatore tariffario" del servizio sanitario nazionale, e per esprimere la speranza che "venga presa una decisione a tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall'articolo 32 della . L'articolo Nuovo tariffario Ssn, appello di Uap a Mattarella: “Tuteliamo la salute dei cittadini” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Nuovo tariffario Ssn, appello di Uap a Mattarella: “Tuteliamo la salute dei cittadini”

Nuovo tariffario Ssn, appello di Uap a Mattarella: "Tuteliamo la salute dei cittadini" - Attesa per l'udienza al Tar Lazio. Giorlandino: 'Auspichiamo una decisione che eviti disastrose perdite e il rischio licenziamenti. In assenza di fondi come si abbattono le liste d'attesa?' ... 🔗Segnala msn.com

Tariffario regionale, l'appello a Mattarella: "Migliaia di strutture a rischio" - Sanità, scontro sul nuovo tariffario regionale. Le tariffe del nomenclatore sono ferme da oltre 26 anni e nell’udienza del 28 maggio il ... 🔗Si legge su iltempo.it

Nuovo Nomenclatore Tariffario del Ssn, una partenza complicata e un sistema da ripensare - l'entrata in vigore del nuovo nomenclatore tariffario del Ssn segna un passo atteso da oltre vent'anni. Tuttavia, la sua applicazione è già accompagnata da polemiche e criticità, a conferma di ... 🔗Come scrive quotidianosanita.it