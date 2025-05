Nuovo Renault Austral alza il livello nel segmento C

Il nuovo Renault Austral segna una svolta nel segmento C dei SUV, combinando efficienza ibrida, design accattivante e una guida coinvolgente. Lanciato nel 2022, ha già conquistato oltre 200.000 clienti, consolidandosi come protagonista della strategia di Renault. Scopriamo insieme come questo modello riesce a ridefinire gli standard del mercato automobilistico contemporaneo.

(Adnkronos) – L'ultima evoluzione di Renault Austral ridefinisce il concetto di SUV compatto, con un perfetto equilibrio tra efficienza ibrida, stile e piacere di guida. Lanciato nel 2022, questo modello ha già superato le 200.000 unità vendute, confermandosi uno dei pilastri della strategia Renaulution per la riconquista dei segmenti C e D. Oggi, quasi la metà .

