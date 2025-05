Nuovo info point bike realizzato a San Claudio

Inaugurato il nuovo info point bike a San Claudio, un'importante tappa per il progetto "La bellezza in bicicletta". Realizzato grazie ai fondi del Gal Sibilla, questo spazio accoglierà ciclisti e appassionati, promuovendo l'esplorazione del territorio. La realizzazione segna un passo significativo per l'iniziativa avviata nel 2019 dall'unione dei Comuni di Tolentino, Petriolo, Mogliano e Corridonia, mirata a valorizzare la cultura ciclistica

Taglio del nastro per il nuovo info point bike di San Claudio a Corridonia realizzato con i fondi Gal Sibilla. Trova quindi concretezza uno dei progetti, partiti nel 2019, inseriti nell’ambito Pil "La bellezza in bicicletta" nato dall’unione dei Comuni di Tolentino, Petriolo, Mogliano e Corridonia con l’intento di promuovere una rete di percorsi e servizi dedicati al turismo "dolce". L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per presentare "Corridonia – Esperienze infinite, destinazione unica", la rinnovata guida turistica, sia in italiano che in inglese, redatta grazie anche al contributo della Regione Marche per lo sviluppo del turismo lento... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo info point bike realizzato a San Claudio

Ne parlano su altre fonti

Nuovo info point bike realizzato a San Claudio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Segnala msn.com

Inaugurato il nuovo "Ascoli e-Bike rental" - Il Comune di Ascoli Piceno fa un ulteriore passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile e dei percorsi ciclopedonali e turistici. (ANSA) ... ansa.it scrive

New Bike [Boiling Point 1990]