Nuovo ciclone su Roma | scandalo corruzione per la manutenzione delle strade

C'è anche l'imprenditore Mirko Pellegrini, 46 anni – nato a Roma e residente a Frascati –, tra i 5 destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita dalla guardia di finanza su disposizione del gip di Roma, in relazione a un presunto giro di tangenti che lo stesso pagava ai pubblici ufficiali per ‘pilotare' una serie di appalti per lavori di manutenzione delle strade. L'uomo era stato perquisito già a novembre scorso. Insieme a lui sono altre quattro le persone raggiunte dalla misura: Simone Pellegrini, Flavio Verdone, Roberto Filipponi e Alessandro Di Pierantonio. Secondo l'impianto accusatorio della procura, Pellegrini avrebbe costituito un'associazione “per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati – di turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, corruzione, bancarotta fraudolenta, riciclaggio ed autoriciclaggio, tra i quali quelli di seguito descritti – tra l'altro volti a conseguire illecitamente contratti d'appalto di lavori da Roma Capitale, e da altri enti pubblici, lucrando illecitamente attraverso fraudolenti risparmi di spesa e falsa documentazione contabile”, si legge nelle 100 pagine di ordinanza cautelare firmate dal gip Flavia Costantini... 🔗 Leggi su Iltempo.it