Nuovo Asilo Nido da 26 Milioni Ecco Dove e Quando

Il Comune dell'Aquila ha annunciato la costruzione di un nuovo asilo nido nel quartiere Torrione, grazie a un finanziamento di 2,6 milioni di euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il sindaco Pierluigi Biondi ha evidenziato quanto questo investimento sia fondamentale per il futuro educativo della cittĂ e per il sostegno alle famiglie locali.

L'Aquila - Il Comune dell'Aquila ha ottenuto un finanziamento di 2,6 milioni di euro attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di un nuovo asilo nido nel quartiere Torrione. L'annuncio è stato dato dal sindaco Pierluigi Biondi, sottolineando l'importanza dell'investimento per potenziare i servizi educativi destinati alla prima infanzia. Il progetto prevede la realizzazione di una struttura all'avanguardia, in grado di ospitare 108 bambini, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze delle famiglie e migliorare l'offerta educativa cittadina. L'intervento si inserisce nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR, specificamente nella componente dedicata al potenziamento dei servizi di istruzione, con un focus su asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Nuovo Asilo Nido da 2,6 Milioni, Ecco Dove e Quando

