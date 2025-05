Nuovo allenatore Juve spunta la rivelazione | ecco cosa accadrà dopo il Mondiale per Club Il punto su Tudor e Conte

In attesa del Mondiale per Club, il futuro della Juventus si fa sempre più incerto, con la possibilità di un cambio di allenatore all'orizzonte. Alfredo Pedullà svela rivelazioni cruciali riguardo ai candidati, tra cui Antonio Conte e Igor Tudor. Scopriamo insieme gli sviluppi e le potenziali conseguenze per il club bianconero dopo il torneo internazionale.

Nuovo allenatore Juve, spunta la rivelazione sul futuro tecnico bianconero: il punto su Conte e Tudor. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il nuovo allenatore della Juve dopo il Mondiale per Club. Ecco il punto sul futuro di Tudor e Conte. PAROLE – «Tudor guiderà la squadra fino al Mondiale per Club e poi secondo me si cambierà e c’è un obiettivo chiaro, bisogna vedere entrate e uscite. Non cambierà nulla dal punto di vista dell’organigramma». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, spunta la rivelazione: ecco cosa accadrà dopo il Mondiale per Club. Il punto su Tudor e Conte

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte Juve, spunta la cena con De Laurentiis. Cosa filtra; Juventus, primo affare per Conte: De Laurentiis anticipato; Ex Juve e svincolato, ma non è Allegri. Spunta un altro nome per la panchina del Milan; Tudor spunta un’indiscrezione…sul futuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sarri nuovo allenatore, i tifosi della Juve stentano a crederci - Il ritorno di Sarri in panchina si avvicina e i tifosi della Juve stentano a crederci: ipotesi clamorosa, può succedere davvero. 🔗Riporta juvelive.it

Nuovo allenatore Juve: da Tudor al Conte-bis, la società ha le idee chiare da marzo! Il retroscena sulla panchina bianconera - Nuovo allenatore Juve: da Tudor al Conte-bis, la società ha le idee chiare da marzo! Il retroscena sulla panchina bianconera e tutte le novità La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto ... 🔗Secondo juventusnews24.com

Nuovo allenatore Juve, Giovanni Albanese non ha dubbi: «È una corsa a due tra questi due tecnici» La rivelazione - Nuovo allenatore Juve: Giovanni Albanese ha fatto questa rivelazione su Conte e Tudor, i due profili più papabili per allenare i bianconeri Nel suo editoriale su Sportitalia, il giornalista Giovanni A ... 🔗juventusnews24.com scrive

PANCHINA JUVE: spunta un nuovo NOME!!