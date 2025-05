Nuovo allenatore della Roma | tutti i nomi e quando sarà annunciato

La stagione è giunta al termine e la Roma è pronta a voltare pagina. Con l'annuncio del nuovo allenatore atteso dai Friedkin, l'attenzione è rivolta a una lista di candidati, tra reali possibilità e rumors infondati. Claudio Ranieri, con il suo recente exploit a Torino, potrebbe essere la chiave per l'imminente decisione. Scopriamo insieme i nomi più probabili e quando potrebbe avvenire l'atteso annuncio.

Stagione terminata e ora la Roma può pensare davvero al nuovo allenatore. L’attesa adesso è tutta per l’annuncio del nuovo tecnico da parte dei Friedkin. Tanti i nomi in ballo, fra realtà e bufale, e con una data da segnare sul calendario fissata da Claudio Ranieri che a Torino ha conquistato... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Nuovo allenatore della Roma: tutti i nomi e quando sarà annunciato

Ranieri: "Complimenti alla Juve. Prossimo allenatore Roma? Stanno impazzendo tutti" - " L'Europa non influenza la scelta del nuovo allenatore. Se potevamo puntare più in alto con me dall'inizio? Non credo. La scossa c'è stata ma non si può fare questo ragionamento. I ragazzi avevano il ... Scrive tuttosport.com

Ranieri saluta la Roma: “Abbiamo dato tutto”. Poi l’annuncio sul nuovo allenatore - Claudio Ranieri saluta la Roma da allenatore: le dichiarazioni del tecnico dei giallorossi dopo la vittoria sul campo del Torino. Da calciomercato.it

Nuovo allenatore, a Roma stanno impazzendo: annuncio UFFICIALE Ranieri - Nuovo allenatore Roma, c’è l’annuncio UFFICIALE di Claudio Ranieri da Torino: stanno impazzendo tutti. Coinvolto anche Friedkin. Come scrive asromalive.it