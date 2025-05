Nuovi ritiri nella corsa a rettore di Uniba | Bellotti verso la vittoria

L'elezione del nuovo rettore dell'Università di Bari si avvia verso una vittoria probabile per Roberto Bellotti, grazie ai recenti ritiri di candidati chiave. Dopo la rinuncia di Nicola Decaro, che si era piazzato secondo nel primo turno, altri concorrenti hanno seguito il suo esempio, semplificando ulteriormente il cammino di Bellotti verso la guida dell'ateneo.

E' sempre più spianata la strada a nuovo rettore dell'Università di Bari per Roberto Bellotti. Dopo il ritiro di Nicola Decaro, piazzatosi secondo proprio dietro Bellotti nel primo turno delle elezioni svoltosi il 21 e il 22 maggio scorsi, altri candidati hanno ufficializzato il passo indietro... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Nuovi ritiri nella corsa a rettore di Uniba: Bellotti verso la vittoria

Elezione rettore università di Bari: Bellotti in testa, Decaro secondo e Caivano terzo. Niente maggioranza, si rivoterà. La diretta - Roberto Bellotti guida la corsa alla carica di rettore dell'Università di Bari, seguito da Nicola Decaro e Danilo Caivano. 🔗continua a leggere

Elezioni rettore Uniba, Decaro si ritira dalla corsa - Il direttore del dipartimento di Veterinaria con un post sui social fa un passo indietro e invita i suoi sostenitori a votare per Bellotti ... 🔗Come scrive rainews.it

Rettore Uniba, Bellotti è il candidato unico e unitario: mercoledì e giovedì al voto finale - BARI - Roberto Bellotti candidato unico rettore per l’Università Aldo Moro di Bari. È lo scenario che si profila in vista del secondo appuntamento con le urne nella corsa per determinare il successore ... 🔗Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, corsa per il nuovo rettore dell'Università: Nicola Decaro ritira la sua candidatura - Decaro (direttore del dipartimento di Veterinaria) con un post sui social ha chiesto di suffragare con il voto il collega Bellotti ... 🔗Da lagazzettadelmezzogiorno.it