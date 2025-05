Nuove perquisizioni a Visintin | 3 coltelli sequestrati e istanze difensive nel caso Resinovich

Nuove perquisizioni sono state effettuate nel caso di Liliana Resinovich, con il sequestro di tre coltelli legati a Sebastiano Visintin. Le operazioni hanno evidenziato ulteriori elementi di interesse, alimentando le istanze difensive e riportando l'attenzione su dettagli cruciali di questo tragico evento.

Recentemente, durante le indagini riguardanti il caso Liliana Resinovich, sono stati sequestrati altri tre coltelli collegati a Sebastiano Visintin. Le operazioni di perquisizione hanno portato alla luce oggetti che sembrerebbero avere un collegamento con il tragico evento, sottolineando ulteriormente la complessità di questo caso che ha scosso la comunità . Giustapposizione di elementi e dettagli investigativi .

