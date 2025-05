Nuove forze alla Dozza | il carcere potenzia l’organico

Il carcere della Dozza di Bologna si prepara a un significativo potenziamento dell'organico, grazie all'arrivo di 140 nuovi Commissari e 401 Vice Ispettori di polizia penitenziaria, recentemente formati. Questi rinforzi, frutto del 7° corso allievi commissari e del 9° corso allievi vice ispettori, promettono di incrementare la sicurezza e il benessere all'interno delle strutture penitenziarie italiane.

Si sono conclusi il 7° corso allievi commissari e il 9° corso allievi vice ispettori di polizia penitenziaria: 140 nuovi Commissari e 401 nuovi Vice Ispettori entreranno in servizio nelle carceri italiane. Guardando a Bologna, alla casa circondariale Rocco D'Amato, il carcere della Dozza... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Nuove forze alla Dozza: il carcere potenzia l’organico

Centro Sociale Vittorio Veneto, in mostra i lavori degli allievi del corso di pittura - Il Centro Sociale Vittorio Veneto accoglie nuovamente la mostra degli allievi del corso di pittura, in programma il 31 maggio e 1° giugno. 🔗continua a leggere

Detenuto evade dal carcere di Bologna: «Ha approfittato di una porta rimasta aperta» - Le forze dell’ordine il detenuto Fatbardh Mineraj, 34 anni, di origine albanese scappato dal carcere della Dozza di Bologna ... è necessario reperire nuove scuole di formazione, dopo che ... 🔗Scrive msn.com

Ipotesi nuovi detenuti alla Dozza. I garanti: "Siamo molto preoccupati. Rischiano di rimetterci i più giovani" - "Un pezzo di carcere minorile alla Dozza. Enormi perplessità e grave preoccupazione ... anche attraverso l’apertura di nuovi istituti dedicati ai minori". Per i garanti, "si prefigura un ... 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it

La Via Mater Dei con i detenuti della Dozza: "Un cammino di speranza e dignità" - Padre Marcello Mattè racconta il pellegrinaggio con tre detenuti in semilibertà: “Si sono messi in gioco, hanno partecipato con entusiasmo e gratuità” ... 🔗Lo riporta bolognatoday.it