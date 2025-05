Nuova Fiat Panda | arriva la versione 4×4? Ultime info

La nuova Fiat Panda si prepara a sorprenderci con l'attesa versione 4×4, un ritorno alle origini per questo modello iconico. Sebbene la conferma ufficiale non sia ancora arrivata, il CEO di Fiat, Olivier François, ha manifestato un forte interesse per reintrodurre la trazione integrale, promettendo novità entusiasmanti per gli amanti del marchio e gli appassionati di avventure su strada. Scopriamo insieme le ultime informazioni!

Sì, Fiat sta attivamente lavorando a una nuova versione 4×4 della Grande Panda. Sebbene non sia ancora stata ufficialmente confermata, i vertici dell'azienda hanno espresso un forte interesse nel riportare la trazione integrale su questo modello iconico. Il CEO di Fiat, Olivier François, ha dichiarato che una versione 4×4 della Grande Panda è attualmente in fase di studio. L'azienda sta valutando diverse soluzioni tecniche. Tra cui una configurazione ibrida con motore elettrico al posteriore o una versione completamente elettrica. La nuova Grande Panda è costruita sulla piattaforma "Smart Car" di Stellantis, progettata per offrire flessibilità e adattarsi a diverse motorizzazioni...

