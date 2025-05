Nunzio Stancampiano dopo il ritiro dall’Isola | “Non è una resa La mia priorità non è la visibilità in tv”

Nunzio Stancampiano chiarisce le ragioni del suo ritiro dall'Isola dei Famosi, dichiarando via social che "non è una resa". Sottolineando l'importanza di scelte personali ben ponderate, l'ex concorrente si distacca dall'idea di cercare visibilità in televisione. Scopriamo insieme le sue motivazioni e il significato di questa decisione.

Dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha messo in chiaro via social che il suo abbandono "non è stata una resa" e che la sua decisione è stata ben ponderata...

