Nucleare iraniano negoziati in Italia Trump | colloqui con Iran molto buoni

I recenti negoziati sul nucleare iraniano, svoltisi in Italia e mediati dall'Oman, hanno suscitato ottimismo tra le parti coinvolte. Il presidente statunitense Donald Trump ha definito i colloqui con l'Iran come "molto buoni", segnando un passo significativo verso la risoluzione delle tensioni. Scopriamo i dettagli di queste discussioni che potrebbero influenzare il futuro della diplomazia internazionale.

Soddisfazione per i negoziati in Italia mediati dall'Oman: tra Stati Uniti e Iran colloqui molto buoni, ha rassicurato il Presidente USA Donald Trump.

