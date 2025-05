Un matrimonio da sogno si è celebrato al tramonto in un'incantevole isola del Mediterraneo, dove una delle attrici più amate del panorama italiano ha pronunciato il suo "sì". Con un dress code total white e una cerimonia intima, l'evento ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media, promettendo di rimanere impresso nella memoria di tutti gli intervenuti. Scopri tutti i dettagli di questo weekend da favola!

Personaggi tv. Nozze Vip in Italia, la famosissima attrice ha detto sì: matrimonio da sogno al tramonto – Weekend da favola su un’isola iconica del Mediterraneo per una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Una cerimonia intima, un dress code total white, e una festa indimenticabile tra fiori, mare e fumogeni azzurri. L’annuncio ha colto tutti di sorpresa, fan in primis: nessuno si aspettava che l’ex protagonista di una delle soap più longeve della tv italiana dicesse “sì” in così breve tempo. Ma l’amore, si sa, non guarda l’agenda. Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”... 🔗 Leggi su Tvzap.it