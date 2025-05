Novità su Data di Uscita Ted Lasso 4 le riprese della quarta stagione inizieranno a luglio 2025!

I fan di Ted Lasso possono festeggiare: la quarta stagione della serie comedy di Apple TV+ è in arrivo! Le riprese inizieranno a luglio 2025, promettendo nuove avventure per il carismatico allenatore e il suo affiatato team. Nonostante la conclusione della terza stagione fosse stata soddisfacente, sia la piattaforma che il cast sono pronti a tornare in campo per continuare la storia.

