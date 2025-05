Novità estiva di Frish | squisito cestino pic-nic con fish&chips

Scopri le nuove deliziose proposte estive di Frish: un irresistibile cestino picnic con fish and chips, ideale per un aperitivo o una pausa all'aria aperta. Situato nel suggestivo Borgo Santa Caterina, il locale offre fritti leggeri, drink rinfrescanti e tutto il necessario per un momento di relax in compagnia. Preparati a celebrare l'estate con sapori freschi e convivialità!

Il locale di Borgo Santa Caterina è pronto a festeggiare l’estate con una sfiziosa proposta per un aperitivo o una pausa all’aria aperta. Non solo fritti leggeri e gustosi ma anche drink e tutto l’occorrente per mangiare e rilassarsi... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Novità estiva di «Frish»: squisito cestino pic-nic con fish&chips

Ne parlano su altre fonti

Novità estiva di «Frish»: squisito cestino pic-nic con fish&chips. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cosa puoi fare con la buccia di limone scommetto che non ci hai mai pensato