Novellara vince gara-2 contro Montecchio nei playout di Serie C

Nella sfida di Gara 2 dei playout di Serie C, Novellara supera Montecchio con un convincente 69-56, mantenendo viva la speranza salvezza. La squadra di coach Tellini ha mostrato grande determinazione, con Malagoli e Morini protagonisti, rispettivamente con 21 e 21 punti. Nonostante gli sforzi di Montecchio, guidato da Ramenghi e Usai, la vittoria di Novellara ha rianimato l'entusiasmo dei tifosi in vista del prossimo incontro decis

NOVELLARA 69 MONTECCHIO 56 PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 5, Morini 21, Rialdi 5, Malagoli 21, Branchini 8, Bianchini ne, Maramotti, Riccò 3, Granata 2, Gandellini 4. All. Tellini. CLEVERTECH MONTECCHIO: Perez ne, Petrolini 2, Catellani ne, Beltrami, Pisi, Usai 6, Ramenghi 7, Vaccari 4, Germani 7, Doddi 7, Lavacchielli 15, Rovatti 8. All. Castellani. Arbitri: Diemmi di Parma e Zuffi di Bologna. Parziali: 23-9, 45-29, 54-44. Novellara fa sua gara-2 del secondo turno dei playout di Serie C e manda la serie tutta reggiana contro Montecchio alla "bella", che è in programma giovedì alle 20,30 al PalaEnza di Sant’Ilario... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara vince gara-2 contro Montecchio nei playout di Serie C

Approfondimenti da altre fonti

Novellara vince gara-2 contro Montecchio nei playout di Serie C - Novellara trionfa in gara-2 dei playout di Serie C contro Montecchio, grazie alle prestazioni di Morini e Malagoli. Segnala msn.com

Clevertech Montecchio vince il primo round dei playout Serie C contro Novellara - La Clevertech Montecchio supera Novellara 86-82 nel primo turno dei playout Serie C. Rovatti MVP con 25 punti. Riporta msn.com

?? Sulla sirena: Cale firma l'incredibile canestro della vittoria, Trento vince Gara-2 contro Milano