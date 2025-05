Novara rimarrà chiuso per tre mesi il cavalcavia Porta Milano

Il cavalcavia Porta Milano di Novara chiuderà per tre mesi, a partire dal 15 giugno, per consentire il completamento degli ultimi lavori di sistemazione. Questa chiusura estiva si rende necessaria per terminare i lavori sospesi da oltre due anni, in particolare il tratto verso largo San Lorenzo, a seguito dell’asfaltatura di via XXV Aprile. Attenzione e pianificazione sono dunque essenziali per i cittadini e i pendolari.

