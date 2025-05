Novak Djokovic pronto per l’esordio al Roland Garros | Voglio vincere ancora uno Slam

Novak Djokovic è pronto a esordire al Roland Garros 2025, puntando a conquistare un altro titolo del Grande Slam. Dopo aver ottenuto il centesimo successo della sua carriera a Ginevra e aver reso omaggio a Rafa Nadal, il campione serbo si prepara a iniziare il suo cammino a Parigi, carico di determinazione e ambizione.

Novak Djokovic si concentra sul suo esordio al Roland Garros 2025. Dopo aver centrato il centesimo successo della sua carriera a Ginevra ed aver preso fare alla splendida celebrazione di Rafa Nadal sul Philippe Chatrier, il fuoriclasse serbo è pronto per dare il via al suo percorso nel torneo parigino. Il suo primo impegno sarà domani contro lo statunitense Mackenzie McDonald giocatore numero 98 del ranking mondiale. Un ostacolo non certo proibitivo per il giocatore che ha vinto 3 volte il torneo del Bois de Boulogne. Nelle ore precedenti il suo esordio, il nativo di Belgrado (che da poco ha spento le 38 candeline) ha le idee chiare su quello che vorrà fare sulla terra rossa parigina: “ Non ho dubbi, ho ancora voglia di lottare e stare nel circuito”... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic pronto per l’esordio al Roland Garros: “Voglio vincere ancora uno Slam”

