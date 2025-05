Notti horror La casa The Evil Dead di Sam Raimi al Rouge et Noir

Mercoledì 28 maggio alle 22:15, si conclude la stagione delle Notti Horror al Rouge et Noir con il cult "La casa" (The Evil Dead) di Sam Raimi. Questo capolavoro del 1981 ha segnato un'epoca nel genere horror, dando vita a due sequel e una serie tv. Un'occasione imperdibile per rivivere le paure e le emozioni di un film che ha lasciato il segno nel panorama cinematografico.

