Notte di missili e morti in Ucraina | Fallito un attentato allo zar

Nella notte più buia per l'Ucraina dall'inizio del conflitto, un massiccio attacco russo ha scosso il Paese, causando una strage con 12 morti e oltre 60 feriti, tra cui tre bambini. Il ministro degli Interni, Ihor Klymenko, ha confermato che è stato il bombardamento più intenso finora. Mentre il bilancio continua a salire, un attentato allo zar è fallito, aggiungendo una ulteriore tensione a una situazione già drammatica.

Quello di due notti fa è stato il più pesante attacco russo sull'Ucraina dall'inizio della guerra. A dirlo è il ministro degli Interni di Kiev, Ihor Klymenko. Il bilancio, provvisorio, conta 12 morti, fra cui tre bambini, e 60 feriti. Secondo lo Stato maggiore, sul Paese sarebbero stati lanciati 70 missili balistici di vario tipo e 300 droni d'attacco, soprattutto gli iraniani Shahed. L'aviazione ucraina ha comunicato di essere riuscita ad abbattere 45 missili e 266 droni. Il resto, però, si è abbattuto sul Paese, in particolare su 13 regioni: le città di Kiev, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Sumy e Poltava...

