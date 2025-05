Notte di interventi per i Vigili del Fuoco in provincia di Avellino

Nella notte tra il 25 e il 26 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino hanno risposto a due interventi significativi. Il primo riguardava un incidente stradale sulla SP 281, con un ferito di 34 anni, mentre il secondo ha visto un'esplosione di uno sportello bancomat, allertando la squadra di emergenza per un'operazione di messa in sicurezza.

Tra la serata del 25 maggio e le prime ore del 26, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino sono stati impegnati in due distinti interventi di rilievo, uno per un incidente stradale, l'altro per l'esplosione di uno sportello bancomat. Incidente sulla SP 281, ferito un 34enne...

