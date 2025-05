Nostradamus cadrà in rovina | previsione-choc sui Campi Flegrei?

Un'affascinante previsione di Nostradamus potrebbe rivelare il destino dei Campi Flegrei. Nella sua opera "Les Prophéties" del 1555, il celebre astrologo francese anticipa eventi catastrofici, inclusi terremoti e la nascita di una "grande città nuova". Scopriamo insieme come le sue profezie potrebbero diventare realtà e cosa significano per il futuro di questa regione vulcanica.

Cosa succederà nei Campi Flegrei? Lo svelerebbe una profezia di Nostradamus, che nella sua opera del 1555 "Les Prophéties" parla di "una grande città nuova" e di un periodo in cui "il sole venti del Toro" sarà accompagnato da un violento terremoto. Secondo l'astrologo francese del Cinquecento, la terra tremerà, l’aria si oscurerà e un "grande teatro pieno cadrà in rovina". Parole ambigue, che però potrebbe rimandare allo scenario attuale dell’area napoletana. Napoli, il cui nome significa proprio “città nuova”, si trova a pochi chilometri dai Campi Flegrei, un supervulcano monitorato costantemente per via del bradisismo e dell’aumento della sismicità... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it