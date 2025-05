Nostalgia 90 tappa anche a Corato e Noci con musica ricordi e tanto divertimento

Vivi l'incredibile esperienza di Nostalgia 90, che fa tappa a Corato e Noci, portando con sé musica, ricordi e tanto divertimento. Con oltre 280 eventi annuali in tutta Italia, il marchio è il leader europeo nella celebrazione della cultura pop degli anni '90, offrendo tributi autentici a un decennio che continua a ispirare generazioni. Unisciti a noi per rivivere la magia di quegli anni indimenticabili!

