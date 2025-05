Non solo De Bruyne Manna ha nel mirino altri due centrocampisti

La dirigenza del club azzurro, guidata dal direttore sportivo Giovanni Manna, sta intensificando gli sforzi per potenziare il centrocampo. Oltre al sogno De Bruyne, Manna ha messo nel mirino altri due talentuosi centrocampisti, puntando a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Scopriamo i nomi e le strategie dietro questo ambizioso progetto.

Manna al lavoro per un super centrocampo. La dirigenza azzurra con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa . L'articolo Non solo De Bruyne, Manna ha nel mirino altri due centrocampisti proviene da ForzAzzurri.net... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Non solo De Bruyne, Manna ha nel mirino altri due centrocampisti

Il Mattino: “Napoli, tra De Bruyne, Sudakov e l’asse con Bologna: le strategie di Manna per il futuro” - Il mercato del Napoli è in fermento, con strategie chiare per il futuro. Secondo Il Mattino, il club azzurro sta lavorando su giocatori chiave come De Bruyne e Sudakov, mentre si sviluppano relazioni strategiche con Bologna. 🔗continua a leggere

Altro che De Bruyne: Manna ne prende uno ancora piĂą forte | Superata la concorrenza di mezz’Europa - Il Napoli ha messo nel mirino un calciatore di altissimo livello, surclassando la concorrenza di diversi club europei. 🔗continua a leggere

Manna: “A Napoli si prova qualcosa di incredibile. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi”, poi l’annuncio su De Bruyne - A Napoli si vivono emozioni uniche: l’attesa per il match contro il Cagliari è palpabile, con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina di storia dopo l’impresa di due anni fa. 🔗continua a leggere

Paganini: "De Bruyne verso Napoli, novità su Osimhen. In difesa un acquisto esperto" - Giovanni Manna, in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, cercherà di mettere a segno acquisti importanti che possano far crescere ulteriormente la qualità della compagine p ... 🔗Segnala msn.com

Dal Belgio: "De Bruyne-Napoli, accordo trovato il 12 maggio. Attende solo di volare a Capodichino" - L’esperto di mercato belga Sacha Tavolieri è intervenuto su Radio CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”. "Kevin De Bruyne ha detto sì al Napoli e ora sta solo aspettando di prend ... 🔗Si legge su msn.com

Pagina 2 | De Bruyne, scatto del Napoli: quando può arrivare la firma - Il centrocampista belga ha salutato il Manchester City ed è sempre più convinto del progetto azzurro: tutti i dettagli ... 🔗Riporta corrieredellosport.it