Non solo Campania | Nordio bacchetta i giudici sulla condanna di Stasi nel caso Garlasco

Nel dibattito altamente controverso sulla giustizia, il ministro Nordio critica i giudici per la condanna di Stasi nel caso di Garlasco, sollevando interrogativi sulla correttezza del verdetto. Nel frattempo, il clima internazionale si intensifica: Trump denuncia Putin come "impazzito" e avverte delle conseguenze per la Russia in caso di aggressione all'Ucraina, mentre la situazione a Gaza si aggrava, con raid aerei che causano tragici bilanci.

Tempo di lettura: 3 minuti TRUMP: PUTIN IMPAZZITO,RUSSIA CADE SE TENTA PRENDERSI UCRAINA ISRAELE VUOLE 75% STRISCIA, '20 MORTI IN RAID SU SCUOLA GAZA' Dopo il nuovo diluvio di bombe russe su Kiev e altre cittĂ , Trump afferma che Putin "è impazzito" e che "la Russia cadrĂ se cercherĂ di prendersi tutta l'Ucraina". Ma critica anche Zelensky: "Tutto quello che esce dalla sua bocca crea problemi", dice il tycoon. Il presidente Usa parla poi di "progressi reali e seri" con l'Iran sul nucleare. Israele annuncia intanto di puntare a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in due mesi. Almeno 20 morti e 60 feriti stanotte in un raid sulla cittĂ palestinese...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Il Csm bacchetta Nordio sul caso Uss: “Contraddittorio punire le toghe” - I giudici della Corte d’Appello di Milano ... nel marzo 2023. Ma il ministro Nordio — osserva invece la sezione disciplinare del Consiglio superiore — che avrebbe potuto impugnare quella ... Riporta repubblica.it

La Corte dei conti sulle carceri: “Emergenza in sei Regioni”. E Nordio: “Non siamo in Arizona” - Ma il ministro Nordio replica: “Servono spazi ... con la necessità - è il richiamo ulteriore dei giudici contabili - di applicare il principio dell'individualizzazione della pena, che impone ... Secondo repubblica.it

Artem Uss, il ministro Nordio incontra i giudici: prove di pace sul caso russo - Prove tecniche di pacificazione in tribunale a Milano fra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e i giudici del "caso Uss", il 40enne uomo d'affari russo evaso dai domiciliari a Basiglio ... Secondo iltempo.it