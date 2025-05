Non mastica eppure mangia 30 000 insetti al giorno | il segreto del formichiere gigante

Il formichiere gigante, con il suo muso a forma di tubo e una lingua straordinariamente lunga, è un cacciatore eccezionale che consuma fino a 30.000 insetti al giorno senza mai masticare. Scopriamo le caratteristiche sorprendenti di questo affascinante animale e come la sua anatomia lo renda un esperto nell'arte della cattura di formiche e termiti.

Ha un muso a forma di tubo, la coda gigante e soprattutto una lingua lunghissima. Il formichiere è un animale dalle caratteristiche uniche, che lo rendono un cacciatore formidabile. Ma com'è fatta la sua testa e perché la lingua è uno strumento infallibile per catturare formiche e termiti?

