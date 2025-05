Non è un paese per vecchi e nemmeno per bambini | Caserta bocciata nelle classifiche del benessere per fasce d' età

Caserta si trova in una posizione critica nelle classifiche del benessere per fasce d'età, risultando bocciata dal Sole 24 Ore. Con un deludente 99° posto su 107, la città ha mostrato insoddisfazione per i servizi dedicati sia agli anziani che ai bambini, rivelando una carenza di supporto per le generazioni più fragili. L'analisi mette in luce le sfide che la comunità deve affrontare per garantire migliori condizioni di vita per tutti.

Caserta “non è un paese per vecchi”. E nemmeno per bambini. Il Sole 24 Ore boccia il Capoluogo nelle classifiche per benessere per età con un 99° posto su 107 sia per i servizi offerti agli anziani sia per quelli ai bambini. Per quanto riguarda i giovani (tra i 18 e i 35 anni), invece, Caserta è... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Non è un paese per vecchi (e nemmeno per bambini): Caserta bocciata nelle classifiche del benessere per fasce d'età

È un paese per vecchi anche in trattoria: perché vietare i ristoranti ai bambini è semplicemente incivile - In un paese che si apre al dialogo intergenerazionale, è inaccettabile escludere i bambini dai ristoranti. continua a leggere

Un Paese di vecchi, gli over 80 sono più dei bambini - L'Italia invecchia e diventa più povera: famiglie sempre più piccole, salari sempre più bassi. La fuga dei giovani laureati ... Scrive lasicilia.it

Istat, Italia sempre più vecchia e povera: gli over 80 sono più dei bambini, 97 mila laureati lasciano il paese in 10 anni. Il rapporto - Istat, Italia sempre più vecchia e povera: gli over 80 sono più dei bambini, 97 mila laureati lasciano il paese in 10 anni. Il rapporto mercoledì 21 maggio 2025, 18:15 - Ultimo agg. 20:46 ... Come scrive ilmessaggero.it

Reggia di Caserta, bambini al Museo. Sabato 13 maggio, le iniziative loro dedicate in occasione dei Kid Pass days - In occasione dei Kid Pass days, cui aderiscono la Reggia di Caserta e Terra Felix, i bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni d’età potranno prendere parte alle attività che avranno luogo presso gli ... Lo riporta teleradio-news.it