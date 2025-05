Non basta Graziani 1-2 e Fiorentina in finale | sogno scudetto infranto per la Roma Primavera

La Roma Primavera ha visto infrangersi il sogno di conquistare lo scudetto, nonostante una stagione regolare da incorniciare e una semifinale attesa con entusiasmo. La sfida decisiva contro la Fiorentina ha messo a dura prova i giovani giallorossi, che, sebbene guidati da Graziani, non sono riusciti a superare l'ostacolo decisivo, evidenziando come la pressione possa influenzare il rendimento sul campo.

Ci arrivava con tutte le buone sensazioni del caso la Roma Primavera alla sua semifinale, a cominciare da una regular season condotta brillantemente da capolista fino all'ultima giornata. Quando la posta in palio però sale, e le sfide diventano da dentro o fuori, entrano in gioco fattori che sfuggono alla logica, in grado di materializzare sorprese che, questa volta, lasciano l'amaro in bocca. Al Viola Park, è la Fiorentina ad imporsi con il punteggio di 1-2, in rimonta, e a conquistare la finale scudetto di quest'anno, costringendo i baby giallorossi ad una serata di lacrime e rimpianti. Eppure la gara era iniziata bene, con un ritmo ottimo da parte di entrambe le squadra e qualche folata estemporanea verso l'area avversaria, fino al 26?: ottimo intercetto di Mannini sulla trequarti, palla subito a Graziani e destro preciso di prima intenzione all'angolino, su cui Leonardelli non può nulla...

