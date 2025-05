Nomine nelle partecipate | Premiata solo la fedeltà di meritocrazia non c’è traccia

Le recenti nomine nelle aziende partecipate dalla città di Modena hanno sollevato interrogativi sulla meritocrazia, evidenziando come la fedeltà prevalga sulle competenze. Il sindaco Massimo Mezzetti ha annunciato i nuovi vertici di Seta, Amo, ForModena, Fondazione Cresci@mo e Fondazione Democenter-Sipe, mentre Maria Grazia Modena sottolinea l'importanza di scelte oculate in un periodo di unificazione, in particolare per Seta e Fondazione Cresci@Mo.