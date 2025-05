Nodo viario di Via Fiorentina | inizio lavori o nuovo annuncio?

Oggi ha ufficialmente inizio il cantiere per la rotatoria e la galleria del nodo viario di Via Fiorentina, un intervento atteso da tempo. La Vicesindaca ha sottolineato l'importanza di collaborare con commercianti e cittadini. Resta da vedere se questa sarà la svolta definitiva per la viabilità nella zona.

Oggi prende ufficialmente il via il cantiere per la rotatoria e la galleria del nodo viario di Via Fiorentina. Un intervento importante, a lungo atteso, su cui si è espressa anche la Vicesindaca, dichiarando l’intenzione di “fare squadra con commercianti e cittadini”. Ma è davvero la volta buona? Lo domandiamo anche a lei, Vicesindaca: siamo sicuri che stavolta i lavori inizino davvero con il piede giusto e vadano avanti senza ulteriori ostacoli, errori progettuali o “imprevisti” sottovalutati, compresa la variante approvata dalla Giunta lo scorso 30 dicembre? E i provvedimenti sulla viabilità saranno davvero i meno impattanti per i residenti e le attività della zona? Noi di Arezzo 2020, che seguiamo da vicino tutte le vicende legate all’opera e agli atti tecnici, abbiamo motivi fondati per mantenere una certa cautela... 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Nodo viario di Via Fiorentina: inizio lavori o nuovo annuncio?

