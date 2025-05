No alle crociere salviamo Livorno comitati ambientalisti in presidio contro overtourism e inquinamento

Riflettori puntati su Livorno, dove ieri, domenica 25 maggio, si è tenuto un presidio dei comitati ambientalisti di Porto Pulito. I manifestanti si sono uniti per protestare contro l'overtourism e l'inquinamento causato dalle navi da crociera, sottolineando l'importanza di un turismo sostenibile. "No all'inquinamento ‘mordi e fuggi’ delle navi da crociera" è stato il chiaro messaggio lanciato in difesa della salute del nostro ambiente e della

"No all'inquinamento 'mordi e fuggi' delle navi da crociera". Si è svolto nella giornata di ieri, domenica 25 maggio, in centro a poche decine di metri dalla fermata dei bus delle comitive, il presidio organizzato da Porto Pulito e dai comitati ambientalisti contro l'inquinamento delle navi da...

