No alla transfobia | il Comune di Nembro legittima l’odio noi non staremo in silenzio

Il Comune di Nembro ha suscitato polemiche legittimando l'odio attraverso un evento controverso, e noi non rimarremo in silenzio. Nicola Butta, presidente di Arcigay Bergamo Cives, esprime la sua forte indignazione per il previsto “Dialogo con donne resistenti”, evidenziando come tali iniziative possano alimentare la transfobia e discriminare. Un appello alla comunità affinché si contrasti ogni forma di odio e si promuova il rispetto per tutte le identità.