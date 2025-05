No a questo non voglio rispondere Jannik Sinner cala il gelo in sala stampa

In un'atmosfera tesa durante la conferenza stampa pre-Roland Garros, Jannik Sinner ha mostrato un atteggiamento deciso, rifiutandosi di rispondere a domande scomode. L'incontro ha messo in luce il suo approccio concentrato e riservato mentre si prepara per il prestigioso torneo, lasciando intravedere le sfide e le pressioni che accompagnano i grandi eventi del tennis.

Alla vigilia del suo esordio al Roland Garros, J annik Sinner ha preso parte alla tradizionale conferenza stampa pre-torneo, ma non tutte le domande hanno trovato risposta. Alcune, come quella riguardante un incontro tra i migliori giocatori del mondo e i rappresentanti dei tornei del Grande Slam, hanno ricevuto un netto “”. Una scelta precisa, quella del campione altoatesino, che conferma l’importanza e la delicatezza del tema in discussione. Negli ultimi giorni si era sparsa la voce di un vertice tenutosi in gran segreto a Parigi tra alcuni dei tennisti piĂą quotati del circuito ATP e gli organizzatori degli Slam... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

