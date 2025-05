NIU lancia il nuovo KQi 200

NIU, leader nella mobilità elettrica su due ruote, presenta il nuovo monopattino elettrico KQi 200, progettato per la micro mobilità urbana. Disponibile in due versioni, KQi 200 F e KQi 200 P, questa serie si caratterizza per un design minimalista e funzionalità avanzate, rispondendo alle esigenze di spostamento sostenibile in città.

NIU leader mondiale di mobilità elettrica su due ruote,annuncia la commercializzazione dei monopattini elettrici KQi 200, uno strumento perfetto per la micro mobilità urbana. Due le versioni previste da NIU: KQi 200 F e KQi 200 P La serie KQi 200 si distingue per un design minimalista e funzionale, con un manubrio pieghevole e .

