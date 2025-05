Nike x Levi’s è quella collaborazione che aspettavamo | arriva l’Air Max 95 in denim

Nike e Levi’s svelano una collaborazione attesissima con l'uscita dell'Air Max 95 in denim, un connubio di stile e innovazione. Questa edizione speciale, annunciata dal rapper Lil Yachty attraverso i suoi social, promette di catturare l'attenzione degli appassionati di sneaker e moda. Un progetto che unisce la storicità di entrambe le marche, offrendo un twist unico e contemporaneo a un classico intramontabile.

Nike e Levi’s tornano a collaborare, e questa volta lo fanno con un progetto che promette di lasciare il segno: una versione inedita della iconica Air Max 95, completamente rivestita in denim. A dare il primo assaggio della collezione è stato Lil Yachty, che ha condiviso alcune immagini sui social, mostrando in anteprima le tre colorazioni previste per questa capsule tanto attesa. Nike x Levi’s: la nuova Air Max 95 in denim che farà impazzire l’estate 2025. L’unione tra lo stile sportivo di Nike e la tradizione denim di Levi’s non è una novità assoluta, ma ogni volta che questi due giganti si incontrano, il risultato diventa rapidamente oggetto del desiderio... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it