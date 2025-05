Niente biglietti per la Curva Nord | la protesta ultrà prima della finale di Champions dell’Inter

A meno di una settimana dalla finale di Champions League, la Curva Nord dell'Inter esprime la propria delusione e rabbia per non aver ricevuto biglietti per l'attesissimo match. Attraverso un comunicato condiviso su Instagram, i gruppi ultras protestano, sottolineando l'importanza della loro presenza nelle grandi occasioni e la frustrazione per una situazione che minaccia di offuscare l'emozione di un evento così significativo.

MILANO – "A meno di una settimana dalla finale di Champions League, ci ritroviamo a scrivere queste righe pieni di delusione e rabbia". Inizia così il comunicato che i gruppi della Curva Nord hanno postato su Instagram per lamentarsi di non aver ricevuto biglietti per la finale di sabato a Monaco di Baviera tra Inter e Paris Saint Germain. Una situazione del tutto diversa da quella di due anni fa, quando l'allora frontman Marco Ferdico sollecitò persino l'allenatore Simone Inzaghi per fare pressioni sulla società in vista della gara contro il Manchester City. Un ultimatum preceduto dalla minaccia di mettere in scena lo sciopero del tifo per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina...

FRANCO CARAVITA A TELELOMBARDIA SPIEGA LA PROTESTA CURVA NORD X BIGLIETTI FINALE CHAMPIONS LEAGUE