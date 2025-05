Nicolò Melli trionfa in Eurolega con il Fenerbahce | vittoria storica ad Abu Dhabi

Nicolò Melli scrive una pagina storica nella sua carriera, trionfando con il Fenerbahce in Eurolega ad Abu Dhabi. Un'emozionante vittoria per 81 a 70 contro il Monaco, che non solo segna il culmine di un sogno, ma celebra anche il talento del golden boy reggiano. Con lacrime di felicità, Melli ha finalmente conquistato il trofeo più prestigioso, affermandosi come uno dei protagonisti indiscussi di questa emozionante competizione.

Lacrime di felicità per il nostro Nicolò Melli che realizza il sogno di una vita e vince l'Eurolega. Il golden boy reggiano conquista il trofeo più importante con il suo Fenerbahce, superando per 81 a 70 i francesi del Monaco che nel coaching staff avevano anche un altro ex biancorosso, Manuchar Markoishvili. L'ala classe '91 ha realizzato 5 punti e catturato 3 rimbalzi, ma è rimasto in campo poco più di 17 minuti, condizionato dai falli. Poco importa, perché nella finalissima giocata ad Abu Dhabi – sede stracolma di vip come Ribery, Kukoc, Divac e Parker – l'atleta cresciuto nella Pallacanestro Reggiana salda un conto con il destino...

Nicolò Melli TOP10 Euroleague