Nicoletta Romanoff pubblica sui social una foto del fratello | Non riesco più a distinguere tra te e il cielo

Nicoletta Romanoff celebra la memoria del fratello Enzo Manfredi, scomparso nel 1997, condividendo su Instagram una toccante foto e una riflessione profondamente emotiva. In occasione del primo 26 maggio trascorso con i lettori del suo libro "Come il tralcio alla vite...", l’attrice esprime il legame unico tra la sua famiglia e la propria storia, invitando tutti a ricordare il passato e i legami che uniscono.

«Questo è il primo 26 maggio condiviso con tutte le persone che hanno letto il mio libro, imparando a conoscere mio fratello e la nostra storia» ha scritto l’attrice su Instagram, ricordando Enzo Manfredi scomparso nel 1997 e di cui parla in Come il tralcio alla vite... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Nicoletta Romanoff pubblica sui social una foto del fratello: «Non riesco più a distinguere tra te e il cielo»

Nicoletta Romanoff pubblica sui social una foto del fratello: «Non riesco più a distinguere tra te e il cielo» - «Questo è il primo 26 maggio condiviso con tutte le persone che hanno letto il mio libro, imparando a conoscere mio fratello e la nostra storia» ha scritto l’attrice su Instagram, ricordando Enzo Manf ... 🔗Come scrive vanityfair.it

Nicoletta Romanoff, la morte del fratello: il racconto straziante - Nicoletta Romanoff racconta per la prima volta il dolore per la perdita del fratello: "Si è portato via una parte di me". 🔗Si legge su donnaglamour.it

Nicoletta Romanoff: «Mio fratello suicida a 21 anni. Dopo la morte di mio padre si è riacceso quel dolore. Giorgio Pasotti? Cresciamo nostra figlia insieme» - Nicoletta Romanoff si sente tutto a parte che una principessa nonostante sia discendente degli zar di tutte le Russie. Ma anche le sue due bambine «sono due guerriere». Proprio come lei. 🔗Da ilmattino.it