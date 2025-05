Nico Gonzalez da incubo in laguna | Primo tempo da Chi l’ha visto? completa l’opera con quell’errore gravissimo Il voto

Nico Gonzalez protagonista di una serata da incubo nella sfida contro la Laguna. Il suo primo tempo si è rivelato disastroso, tanto da meritare un riferimento a "Chi l'ha visto?". Un errore clamoroso ha ulteriormente segnato la sua prestazione, rendendo inevitabile il giudizio della critica. In questo articolo, analizziamo il voto e la pagella dell’argentino secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Nico Gonzalez da incubo in laguna: «Primo tempo da "Chi l'ha visto?", completa l'opera con quell'errore gravissimo». Voto e pagella dell'argentino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida andata in scena ieri sera al Penzo tra Venezia e Juventus. Di seguito la pagella di Nico Gonzalez, il peggiore in campo secondo il quotidiano. NICO GONZALEZ 5 – Primo tempo da "Chi l'ha visto?", in cui non difende e non attacca, completa l'opera lasciando un'autostrada per l'inserimento di Haps.