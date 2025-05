Nettuno esorta il SUV a rallentare per il cane e viene travolto | arrestato per tentato omicidio

Un incidente drammatico a Nettuno ha visto un uomo di 39 anni, mentre passeggiava con il suo cane, affrontare un suv che sfrecciava a tutta velocità. Il tentativo di far rallentare il conducente, un 25enne connazionale, ha scatenato una lite che si è conclusa tragicamente, con l'arresto del giovane per tentato omicidio dopo aver travolto il canine e il suo proprietario.

La lite iniziata per strada. Alle periferie di Nettuno, un 39enne rumeno stava passeggiando con il suo cane quando ha incrociato più volte un suv guidato da un connazionale di 25 anni che sfrecciava a forte velocità. Preoccupato per l'incolumità del pet, ha chiesto di rallentare. Dalla minaccia all'investimento. L'autista non solo ha rifiutato, ma ha minacciato di morte uomo e cane. All'ennesimo richiamo, ha ingranato la retromarcia a velocità, travolgendo la vittima e colpendolo a una gamba. Fuga interrotta e salvataggio. Il malcapitato si era riparato in un fossato con il cane. L'aggressore, tornato con un amico, lo ha inseguito, finché la vittima non ha chiamato il 112...